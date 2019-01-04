شاهد: إنقاذ مهاجر ليبي قفز من سفينة إنقاذ للوصول سباحة إلى مالطا

تمّ إنقاذ مهاجر ليبي بالقرب من السواحل المالطية اليوم الجمعة بعد أن قفز من سفينة إنقاذ ألمانية في محاولة منه للوصول سباحة إلى شاطئ الجزيرة.

المهاجر الذي لا تزال هويته غير معروفة، تم إنقاذه من قبل البحارة ورجال الإنقاذ في مجموعة الإغاثة الألمانية حين قفز في الماء من على ظهر السفينة التابعة للمجموعة بينما كان عدد من أعضاء البرلمان الألماني وبعض الصحافيين على متنها لتقييم الأوضاع الصحية للمهاجرين.

وتقول مجموعة الإغاثة الألمانية غير الحكومية: إن 32 مهاجرا قامت سفينة بإنقاذهم في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما أنقذت سفينة ألمانية أخرى 17 آخرين.

وكانت سفينتا "سي ووتش" و"سي آي" الألمانيتان (غير حكوميتين) تبحثان منذ أيام عن ميناء آمن لإنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم.