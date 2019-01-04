ترامب يؤكد أن الضعف الاقتصادي الحالي للصين يعزز موقف بلاده في محادثات التجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الضعف الاقتصادي الحالي للصين قد يجعل الولايات المتحدة تجني بعض الفوائد في محادثات التجارة مع العملاق الآسيوي.

وفي تعليقات أدلى بها إلى الصحفيين في حديقة الورود بالبيت الأبيض قال ترامب "أقول لكم إن أداء الصين ليس جيدا الآن، وهذا يضعنا في موقف قوي جدا... أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق مع الصين".

وأبرز تحذير لأبل من مبيعات أضعف من المتوقع لهواتف آيفون في الصين مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

وقال ترامب إنه غير قلق بشأن هبوط أسهم أبل وإنه يريد أن تصنع الشركة منتجاتها في الولايات المتحدة.