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ترامب يؤكد أن الضعف الاقتصادي الحالي للصين يعزز موقف بلاده في محادثات التجارة

 محادثة
بقلم:  Hassan Refaei 
ترامب يؤكد أن الضعف الاقتصادي الحالي للصين يعزز موقف بلاده في محادثات التجارة
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(Reuters)
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الضعف الاقتصادي الحالي للصين قد يجعل الولايات المتحدة تجني بعض الفوائد في محادثات التجارة مع العملاق الآسيوي.

وفي تعليقات أدلى بها إلى الصحفيين في حديقة الورود بالبيت الأبيض قال ترامب "أقول لكم إن أداء الصين ليس جيدا الآن، وهذا يضعنا في موقف قوي جدا... أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق مع الصين".

وأبرز تحذير لأبل من مبيعات أضعف من المتوقع لهواتف آيفون في الصين مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

وقال ترامب إنه غير قلق بشأن هبوط أسهم أبل وإنه يريد أن تصنع الشركة منتجاتها في الولايات المتحدة.

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يذكر أن الصين والولايات المتحدة سيعقدان مباحثات تجارية على مستوى نواب الوزراء في بكين يومي السابع والثامن من يناير كانون الثاني، مع سعي الجانبين لإنهاء نزاع يُلحق ضررا متزايدا بالاقتصاد في البلدين ويعكر صفو الأسواق المالية العالمية.

وانخرط البلدان في حرب تجارية معظم العام الماضي، وهو ما عطل تدفق سلع بمئات المليارات من الدولارات وأذكى مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

المصادر الإضافية • رويترز