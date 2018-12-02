أمريكا والصين تعلنان وقف فرض تعريفات تجارية جديدة

قال البيت الأبيض يوم السبت إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على وقف فرض تعريفات جمركية جديدة مع إجراء الدولتين محادثات تجارية بهدف التوصل لاتفاق في غضون 90 يوما وذلك عقب محادثات جرت في الأرجنتين بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب وافق على عدم زيادة التعريفات على سلع صينية تساوي 200 مليار دولار إلى 25 في المئة ابتداء من أول يناير كانون الثاني مثلما أُعلن من قبل كما وافقت الصين على شراء كمية لم يتم تحديدها وإنما "كبيرة جدا" من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة ومنتجات أخرى.

وقال البيت الأبيض أيضا إن الصين "مستعدة للموافقة على صفقة شركة كوالكوم (الأمريكية لنظم الاتصالات) التي لم تتم الموافقة عليها سابقا إذا أعيد تقديمها".