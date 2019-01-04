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مال وأعمال

الليرة التركية تهبط وسط موجة بيع عالمية وقلق بشأن المركزي

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
الليرة التركية تهبط وسط موجة بيع عالمية وقلق بشأن المركزي
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(Reuters)
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هبطت الليرة التركية بما يزيد عن ثلاثة في المئة مقابل الدولار يوم الخميس، متأثرة بموجة بيع في الأسواق العالمية، وقلق المستثمرين من أن بيانات التضخم التي جاءت منخفضة عن المتوقع قد تدفع البنك المركزي لإجراء خفض مبكر في أسعار الفائدة.

وفي ثاني أيام التداول في عام 2019، شهدت الليرة بالفعل التقلبات التي اتسمت بها العام الماضي، حينما تراجعت بنحو 47 في المئة مقابل الدولار، وهو ما أذكى مخاوف من أزمة مصرفية وتباطؤ اقتصادي.

وتعافت الليرة منذ ذلك الحين معوضة بعض خسائرها، وأنهت العام الماضي منخفضة بنحو 30 في المئة أمام العملة الأمريكية.

وبحلول الساعة 1441 بتوقيت غرينتش، بلغت العملة التركية 5.5340 ليرة للدولار، لتعوض بعض خسائرها، رغم أنها تراجعت بما يزيد عن 3.5 في المئة أثناء الجلسة.

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