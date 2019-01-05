طهران: رغم العقوبات الأمريكية هناك مشترون جدد "محتملون" للنفط الإيراني

قال نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني نيا اليوم السبت إن كل الدول التي حصلت على إعفاء من الولايات المتحدة لشراء كمية محددة من واردات النفط الإيراني ملتزمة بالعقوبات الأمريكية.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زماني نيا قوله "لا يريدون شراء حتى ولو برميل نفط واحد آخر من

إيران".

وأضاف الوزير الإيراني أنه رغم العقوبات الأمريكية فإن طهران توصلت إلى بعض مشتري النفط "المحتملين" الجدد الذين يدفعهم "الجشع والسعي وراء الربح" دون ذكر المزيد من التفاصيل.