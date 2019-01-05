زيادة في نمو الوظائف الشهر الماضي وارتفاع في معدل البطالة في أمريكا

وظف أصحاب الأعمال الأمريكيون أكبر عدد في عشرة أشهر خلال ديسمبر كانون الأول، بينما زادوا الأجور على نحو قد يساهم في تهدئة تنامي مخاوف بشأن متانة الاقتصاد في الآونة الأخيرة على نحو تسبب في اضطراب أسواق المال.

ويمثل تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة تناقضا صارخا مع تقارير صدرت هذا الأسبوع تُظهر انكماش أنشطة المصانع الصينية للمرة الأولى في 19 شهرا خلال ديسمبر كانون الأول وضعف أنشطة التصنيع في أنحاء أوروبا وآسيا.

وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية 312 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ فبراير شباط. كما كانت هناك زيادات بوجه عام في التوظيف الشهر الماضي.

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وجرى تعديل بيانات أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني لتظهر إضافة 58 ألف وظيفة فوق التقديرات السابقة. وخلق الاقتصاد 2.6 مليون وظيفة العام الماضي مقارنة مع 2.2 مليون في 2017.