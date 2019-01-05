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مال وأعمال

زيادة في نمو الوظائف الشهر الماضي وارتفاع في معدل البطالة في أمريكا

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بقلم:  Hassan Refaei 
زيادة في نمو الوظائف الشهر الماضي وارتفاع في معدل البطالة في أمريكا
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(Reuters)
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وظف أصحاب الأعمال الأمريكيون أكبر عدد في عشرة أشهر خلال ديسمبر كانون الأول، بينما زادوا الأجور على نحو قد يساهم في تهدئة تنامي مخاوف بشأن متانة الاقتصاد في الآونة الأخيرة على نحو تسبب في اضطراب أسواق المال.

ويمثل تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة تناقضا صارخا مع تقارير صدرت هذا الأسبوع تُظهر انكماش أنشطة المصانع الصينية للمرة الأولى في 19 شهرا خلال ديسمبر كانون الأول وضعف أنشطة التصنيع في أنحاء أوروبا وآسيا.

وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية 312 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ فبراير شباط. كما كانت هناك زيادات بوجه عام في التوظيف الشهر الماضي.

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وجرى تعديل بيانات أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني لتظهر إضافة 58 ألف وظيفة فوق التقديرات السابقة. وخلق الاقتصاد 2.6 مليون وظيفة العام الماضي مقارنة مع 2.2 مليون في 2017.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 11 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، في ديسمبر كانون الأول بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. ودفع ذلك الزيادة السنوية للأجور إلى 3.2 بالمئة، وهو معدل مماثل للزيادة المسجلة في أكتوبر تشرين الأول، من 3.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 بالمئة من قرب أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

ودفعت زيادة الوظائف في ديسمبر كانون الأول إجمالي التوظيف في الولايات المتحدة فوق 150 مليون وظيفة للمرة الأولى.

المصادر الإضافية • رويترز