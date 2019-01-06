مقتل خبير مفرقعات وجرح ثلاثة أشخاص أثناء تفكيك قنبلة أمام كنيسة في القاهرة

لقي ضابط شرطة في مصر حتفه السبت أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة عُثر عليها عند كنيسة في شرق العاصمة القاهرة وذلك قبل أقل من يومين على احتفال المسيحيين الأرثوذكس في مصر بعيد الميلاد. وقالت ثلاثة مصادر أمنية ووسائل إعلام رسمية إن العبوة كانت إحدى عبوتين داخل حقيبة على أحد الأسطح المجاورة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وتقاتل قوات الأمن المصرية منذ سنوات إسلاميين متشددين يشنون هجمات على المسيحيين والسياح وأفراد الأمن. وعززت قوات الأمن وجودها أمام الكنائس والأديرة قبل الاحتفال بليلة رأس السنة وعيد الميلاد عند الأقباط الأرثوذكس الذي يحتفلون به يوم السابع من يناير كانون الثاني.

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ويشكو الأقباط في مصر، الذين يمثلون نحو 10 في المئة من السكان، من التمييز. وتعرضوا أيضا لهجمات متكررة من جانب متشددين مما دفع السلطات لوضح حراس مسلحين أمام الكنائس والأديرة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني قتل متشددون سبعة أشخاص لدى عودتهم من حفل تعميد طفل عند دير للأقباط على بعد نحو 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة.