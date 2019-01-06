ترامب يؤكد مقتل الرأس المدبر للهجوم على المدمرة كول في غارة أمريكية باليمن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد مقتل جمال البدوي الذي تعتبره واشنطن الرأس المدبر للتفجير الذي استهدف قبل نحو عقدين المدمرة الأمريكية يو إس إس كول. وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر : إن جيشنا الرائع قد اقتص لأبطالنا الذين قُتلوا وجرحوا في الهجوم الجبان الذي استهدف يو إس إس كول. لقد قتلنا قائد هذه الهجوم جمال البدوي". وتعهد الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستستمر في حربها قائلا: " إن عملنا ضد القاعدة سيتواصل ولن نوقف أبدا حربنا ضد الإرهاب الإسلامي الراديكالي" على حد تعبيره.

وكان التفجير الانتحاري الذي استهدف المدمرة يو إس إس كول قرب سواحل عدن عام 2000 قد خلف مقتل 17 بحارا أمريكيا وجرح 39 آخرين. وجمال البدوي يمني ينحدر من محافظة أبين وكان عضوا في تنظيم القاعدة. وقد أدانته إحدى المحاكم اليمنية عام 2005 بالضلوع في الهجوم على المدمرة كول وتم الحكم عليه بالإعدام. لكنه استطاع الهرب من السجن مرتين وهذا ما دفع واشنطن إلى تخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار كجائزة لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه بعد أن وضعه مكتب التحقيقات الفدرالي على رأس قائمة المطلوبين أمريكيا في قضايا الإرهاب.

وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون قد كشفوا الثلاثاء الماضي عن مقتل البدوي في محافظة مأرب باليمن في إطار ما سموها غارة في غاية الدقة على حد وصفهم. حيث تقول تقارير إنه كان على متن سيارة حين تم استهدافه ودون أن توقع الغارة خسائر جانبية.