هل بدأ ترامب يرخي شعرة معاوية بشأن الجدار وماذا قال عن الصين والانسحاب من سوريا؟

فيما تسود حالة من الترقب بشأن الإغلاق الحكومي الذي تخطى أسبوعه الثاني، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إلى جملة من القضايا وعلى رأسها قضية الجدارمحط الخلاف بين الكونغرس والبيت الأبيض.

فقبل توجهه إلى كامب ديفيد وبحضور مجموعة من الصحفيين، شدد ترامب على ضرورة بناء الجدار الذي وصفه بالمعركة التي يجب أن تُكسب لكنه أضاف تفصيلا قد يُعطي انطباعا بأنه نوع من التراجع. حيث قال في هذا الصدد: إنه يجب علينا بناؤه لكن يمكن أن يكون من الصلب بدل الإسمنت.

في نفس الوقت أكد سيد البيت الأبيض أنه لا يعتقد أنه سيتنازل عن المبلغ الذي يريده لتمويل بناء الجدار وهو 5.6 مليارات دولار أمريكي. ودائما في سياق سياسة الوعيد والتهديد، عاد ترامب ليتوعد بفرض حالة طوارئ وطنية للوصول إلى مبتغاه وقال إن الأمر يتوقف على تطورات الأيام المقبلة.

ترامب: أنا لم أقل أن الانسحاب من سوريا سيتم بسرعة

وفي الملف السوري والجدل المثار حول الانسحاب الأمريكي، قال ترامب إننا نسحب قواتنا من سوريا لكنني لم أقل أبدا ان الانسحاب سيتم بسرعة وهذا أيضا موقف بدا فيه الرئيس وكأنه يتراجع عن تصريحاته السابقة بهذه الشأن.

كوريا الشمالية.. قمة قائمة وعقوبات باقية أيضا

كوريا الشمالية كان لها أيضا نصيب من تصريحات ترامب إذا كشف أن هناك مباحثات بشأن مكان عقد قمة تجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون لكنه شدد في نفس الوقت على أن العقوبات ضد بيونج يانج لا تزال قائمة ولا مجال للتراجع عنها.

ترامب: الاقتصاد الصيني ليس بخير

أما الصين والحرب التجارية بين واشنطن وبكين، فقد هلل ترامب بقوله إن الاقتصاد الصيني ليس على ما يرام وهو ما سيدفع بكين برأيه إلى التفاوض.