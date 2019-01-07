كريستيان بيل يواجه غضباً شديداً بعد شكره للشيطان على جائزة غولدن غلوب

ككل عام لم تخل ليلة توزيع جوائز الغولدن غلوب من لحظات محمومة بانتظار إعلان الفائزين والجوائز.

إلا أن تفصيلاً معيناً قد أشعل الحفل ومواقع التواصل الاجتماعي.

فأثناء تسلم الممثل البريطاني كريستيان بيل لجائزته كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل فايس، والتي قد تزيد فرصه بالحصول على أوسكار الشهر المقبل، قام بالإدلاء بملاحظة أثارت الجدل ولم ترق للكثيرين.

فقد وجه بيل شكراً للشيطان لمساعدته على لعب دور يجسد فيه شخصية تفتقد للحضور والكاريزما كشخصية ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق.

ما كان يفترض أن تكون دعابة ونكتة تحولت بنظر البعض إلى ملاحظة غير لائقة من نواح عدة سياسية ودينية، قبل أن يتفاقم الوضع وتصل إلى لجوء بعض رواد مواقع التواصل لنظرية المؤامرة واعتبار أن الشيطان فعلاً هو من يتحكم بهوليوود!

"شاهدت غولدن غلوبز لدقيقتين.. كريستيان بيل يشكر الشيطان على الإلهام للعب دور ديك تشيني.. فعلاً؟"

"هل بيل هو أول ممثل يشكر الشيطان أثناء تسلم جائزته؟" "بالطبع فعل، قد باع روحه كما يفعل معظم مشاهير هوليوود"

"أعتقد حقاً أن الشيطان يتحكم بصناعة الترفيه وإذا أردت أن تصبح نجماً يجب عليك بيع روحك حرفياً"

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