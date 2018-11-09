مفاجئة سارة لعشاق المسلسلات الأميركية أطلقها الممثل برايان كرانستون (62 عاما) خلال مقابلة إذاعية أجريت معه الأربعاء بالإعلان عن تحويل سلسة "بريكينغ باد" (Breaking Bad) التلفزيونية إلى فيلم روائي طويل.
سلسلة "بريكينغ باد" التلفزيونية تتحول إلى عمل سينمائي
سلسلة "بريكينغ باد" التلفزيونية تتحول إلى عمل سينمائي
وأكد الممثل الأميركي القدير الذي جسّد على مدى سنوات دور البطل "والتر وايت" في السلسلة، إنه مستعد للعب الدور نفسه في العمل الجديد إذا عرض عليه مبتكر السلسلة ومخرجها فينس غيلغان الأمر.
وتعد سلسلة "بريكينغ باد" التي ظهرت على مدى خمسة مواسم، واحدة من أفضل الإنتاجات في تاريخ التلفزيون الأميركي. وحصدت 16 من جوائز "إيمي"، أربعة منها ذهبت إلى كرانستون، فضلا عن جائزتين من "غولدن غلوب".
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كرانستون أكد خلال المقابلة على برنامج "The Dan Patrick Show" الإذاعي أنه لم يقرأ نص الفيلم بعد، معربا عن أمله بأن تتم المحافظة على شخصية "والتر وايت" في السيناريو الجديد.
فقد منحت شخصية "والتر وايت" البعد الدرامي المثير لهذه السلسلة الشهيرة. إذ ترصد المواسم المتعاقبة تطور شخصية أستاذ الكيمياء الذي تحول من مدرس طيب إلى صانع عقاقير قاسي القلب.
ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم الجديد الذي ستدور أحداثه خلال ساعتين في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، في مدينة ألباكيركي الأميركية بولاية نيو مكسيكو.