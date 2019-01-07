دبي تعتمد خطة جديدة لتوسعة مركزها المالي العالمي

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم الاثنين أن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وافق يوم الاثنين على خطة لزيادة مساحة مركز دبي المالي العالمي.