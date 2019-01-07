أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم الاثنين أن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وافق يوم الاثنين على خطة لزيادة مساحة مركز دبي المالي العالمي.
دبي تعتمد خطة جديدة لتوسعة مركزها المالي العالمي
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والمنطقة الحرة المملوكة للحكومة هي مركز مالي كبير في منطقة الشرق الأوسط، وتضم شركات استثمار وشركات تأمين وبنوكا عالمية. وتستفيد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي من ضمان بالإعفاء التام من الضرائب على دخل الشركات وأرباحها مدته 40 عاما.
وذكر البيان أن المرحلة الجديدة ستشمل "6.4 مليون قدم مربعة (نحو 600 ألف متر مربع) من المساحات المكتبية"
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