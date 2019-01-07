عدد قياسي لزوار تونس يرفع إيرادات السياحة بنسبة 45%

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن إيرادات السياحة في تونس قفزت إلى 1.36 مليار دولار في عام 2018 مع وصول عدد قياسي من الزائرين بلغ 8.3 مليون، بما يمثل تعافيا قويا لقطاع حيوي بعد هجومين شنهما متشددون على السائحين في 2015. وتمثل السياحة ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس. ومن شأن عودة السائحين الأوروبيين أن تمنح دعما قويا للاقتصاد المنهك وترفع احتياطيات البلاد الضعيفة من العملة الصعبة.

وبدأت شركات السياحة الكبرى في أوروبا العودة إلى تونس العام الماضي، بعدما عزفت عن البلاد على مدى ثلاثة أعوام عقب الهجوم على شاطئ في سوسة والذي أسفر عن مقتل 39 سائحا وهجوم منفصل على متحف باردو في العاصمة تونس أدى لمقتل 21 شخصا.