الكوري-الأمريكي جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي يستقيل من منصبه

قال البنك الدولي إن رئيسه جيم يونج كيم، الذي كان على خلاف مع سياسات ادارة ترامب بشأن تغير المناخ، سيستقيل اعتباراً من الأول من شباط/ فبراير، قبل أكثر من ثلاث سنوات من انتهاء فترة ولايته.
وقد رشح كيم، البالغ من العمر 59 عاماً، وهو طبيب ومدافع عن الصحة العامة، من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لولايته الأولى والثانية. ودعم كيم تمويل مشروعات الطاقة الخضراء وأسقط الدعم إلى حد كبير عن استثمارات طاقة الفحم، لكنه تجنب المواجهات العلنية مع إدارة ترامب.
وبحسب مصدرين مطلعين على إعلان كيم أمام المجلس التنفيذي للبنك الدولي، فإنه سيغادر من تلقاء نفسه وأنه "لم يتم دفعه خارجاً" من قبل إدارة ترامب.
بكل الأحوال، سيعمل الرئيس الأمريكي على التأثير بقوة باختيار خليفة كيم لأن الولايات المتحدة تمتلك حصة كبيرة من حق التصويت في البنك الدولي.
تقليدياً، لطالما كان رئيس البنك أمريكيًا تختاره الإدارة الأمريكية.
وقال البنك إن كيم ينوي على الفور الانضمام إلى مؤسسة تعنى بالتركيز على زيادة استثمارات البنية التحتية في الدول النامية، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا المنصب.
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