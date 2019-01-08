طالبان تلغي محادثات السلام مع مسؤولين أمريكيين في قطر

قالت حركة طالبان اليوم الثلاثاء إنها ألغت محادثات سلام مقررة مع مسؤولين أمريكيين هذا الأسبوع في قطر بسبب خلافات بشأن جدول الأعمال.

وقال أعضاء كبار من طالبان متمركزين في أفغانستان لرويترز "اتفق الجانبان على عدم اللقاء في قطر".

وكان مسؤولون كبار من طالبان قالوا لرويترز في وقت سابق إن من المقرر أن تبدأ المحادثات التي تستمر يومين في قطر غدا الأربعاء.

وكانت حركة طالبان قد رفضت طلبات عديدة من قوى إقليمية بالسماح لمسؤولين أفغان بالمشاركة في المحادثات قائلة إن الولايات المتحدة هي خصمها الرئيسي في الحرب الدائرة منذ 17 عاما وإن كابول ما هي إلا نظام دمية.

ورفضت الحركة الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين بالسعودية هذا الأسبوع لإصرار الرياض على حضور ممثلين للحكومة الأفغانية.

وستكون هذه رابع جولة في سلسلة من المحادثات بين قيادات في طالبان والمبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد.

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وقال عضو كبير في حركة طالبان طالبا عدم نشر اسمه "بعد المشاورات المتبادلة، سنجتمع بمسؤولين أمريكيين في الدوحة يوم الأربعاء. وسيستمر الاجتماع ليومين: الأربعاء والخميس".

وذكر مسؤولون من باكستان وإيران أنهم يحاولون إقناع طالبان بلقاء مسؤولين من الحكومة الأفغانية.

وأكد قيادي بارز آخر من طالبان اجتماع قطر وقال إنه لن تشارك فيه أطراف أخرى.

كانت السعودية وباكستان والإمارات قد شاركت في جولة المحادثات السابقة في ديسمبر كانون الأول.

وقال قيادي في طالبان "نريد هذه المرة أن نجري محادثات مع المسؤولين الأمريكيين"، مضيفا أنهم سيناقشون الانسحاب الأمريكي وتبادل الأسرى ورفع حظر على حركة زعماء طالبان.