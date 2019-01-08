مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء فوز مصر بحق تنظيم نهائيات كأس الامم الافريقية 2019 التي سحبت من الكاميرون الشهر الماضي.

واضاف الاتحاد المصري ان مصر حصلت على 16 صوتا مقابل صوت واحد لمنافستها جنوب افريقيا مع امتناع اتحاد واحد عن التصويت.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان اجتماع اللجنة التنفيذية "شهد حضور 20 عضوا مع غياب عضوين حيث اعتذر ممثل دولة أنجولا عن الحضور بسبب ظروف مرضه والاخر تم ايقافه".

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وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري في تصريحات تلفزيونية "ثقة كبيرة ان نحصل على 16 صوتا من بين 18 صوتا.

"سنجتمع مع الاتحاد المصري وسنشكل لجنة للإعداد للبطولة بهدف إسعاد الشعب المصري".

وكان من المقرر ان يصوت أعضاء اللجنة التنفيذية في دكار غدا الاربعاء لكن التصويت تم تقديمه بواقع 24 ساعة وتفوقت مصر على منافستها الوحيدة جنوب افريقيا.

ومصر وجنوب افريقيا هما الوحيدتان اللتان تقدمتا بعروض لاستضافة البطولة بدلا من الكاميرون التي تم سحب حقوق التنظيم منها قبل نهاية العام الماضي.

ومن المقرر اقامة البطولة في الفترة من 15 يونيو حزيران وحتى 13 يوليو تموز المقبلين.

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