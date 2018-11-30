الاتحاد الإفريقي يسحب من الكاميرون حق استضافة كأس الأمم الإفريقية

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الجمعة إنه جرد الكاميرون من حق استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكد الاتحاد الأفريقي القرار بعد اجتماع للجنة التنفيذية في أكرا. وللمغرب حظوظ قوية للحصول على حق استضافة البطولة الموسعة بمشاركة 24 فريقا، والتي ستقام في الفترة من 15 يونيو حزيران إلى 13 يوليو تموز.

وأبلغ عضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي رويترز بأن من المتوقع الإعلان عن الدولة المستضيفة الجديدة قبل نهاية العام.