شاهد: الثلوج تغطي شمال لبنان .. واللبنانيون يتمتعون بمناظر خلابة

تمتع سكان جبال لبنان الشمالية في لبنان بمناظر خلابة للتلال المغطاة بالثلوج يوم الاثنين 7 كانون الثاني/ يناير.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صور لمشاهد ثلجية في وادي قاديشا، حيث يتوقع أن تستمر الهطولات الثلجية في الغد.