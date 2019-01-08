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شاهد: الثلوج تغطي شمال لبنان .. واللبنانيون يتمتعون بمناظر خلابة

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بقلم:  Euronews 
شاهد: الثلوج تغطي شمال لبنان .. واللبنانيون يتمتعون بمناظر خلابة
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تمتع سكان جبال لبنان الشمالية في لبنان بمناظر خلابة للتلال المغطاة بالثلوج يوم الاثنين 7 كانون الثاني/ يناير.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صور لمشاهد ثلجية في وادي قاديشا، حيث يتوقع أن تستمر الهطولات الثلجية في الغد.

وادي قاديشا هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وموطن لبعض أقدم الأديرة المسيحية في العالم وغابات الأرز العتيقة.

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