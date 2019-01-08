شاهد: حيوانات الراكون تساعد على تخفيف التوتر عن طريق الـ "راكونوثيرابي"

في مكان صغير مغلق في وسط مدنية سانت بطرسبورغ، تلعب حيوانات الراكون معاً وتتفاعل بشكل أليف مع البشر حولها في جمعية "إنوتفيل" التي تعنى بإنقاذ وتربية حيوانات الراكون.

يقول مسؤولون في إنوتفيل إن حيوانات الراكون يمكنها أن تصبح لطيفة ويساعد اللعب معها على خفض التوتر والإجهاد الناتج عن ضغوط العمل، وهو نوع من العلاج البديل أطلقوا عليه اسم "راكونوثيرابي" (العلاج بالراكون)، ويكلف بين 35 إلى 45 دولار تقريبا للساعة الواحدة.

وينصح القائمون على المركز الزوار بنزع ساعاتهم ومجوهراتهم الثمينة قبل الجلسات، فبالرغم من تكيفها مع البشر تتمتع حيوانات الراكون بذكاء حاد وهي تحب السرقة أو نادرا ما تقوم بالعض أوالخدش بمخالبها.