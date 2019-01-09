بروكسل تجري اتصالات مع واشنطن بشأن تخفيض الأخيرة درجة تمثيل التكتل الأوروبي

أكد الاتحاد الأوروبي أنه بدأ اتصالات دبلوماسية مع الولايات المتحدة للوقوف على حيثيات قرار تخفيض درجة وطبيعة التمثيل الدبلوماسي للبعثة الأوروبية في واشنطن والذي اتخذته الخارجية الأمريكية.

وقالت مايا كويسانتس المتحدثة باسم الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني: إن الاتحاد ينتظر نتيجة الاتصالات التي تجري بين كل من بروكسل وواشنطن، مؤكدة على حرص التكتل الأوروبي في استمرار وتعزيز علاقات التعاون مع الولايات المتحدة.

وكانت مصادر إعلامية ذكرت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت تخفيض درجة التمثيل الدبلوماسي لبعثة الاتحاد الأوروبي من بعثة تمثل دولة إلى بعثة تمثل منظمة عمالمية.

ورداً على سؤال حول إمكانية تغيير هذا القرار، قالت المتحدثة الأوروبية: إنه يجب توجيه السؤال إلى الإدارة الأميركية، ولم تعط مزيداً من التفاصيل.