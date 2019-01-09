فيديو: التلفزيون الإيراني يعرض صور اعتقال صحفية إيرانية تحمل الجنسية البريطانية

بث التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يصور عملية اعتقال نازانين زاغاري راتكليف، وهي سيدة بريطانية من أصول إيرانية.
عملية الاعتقال تمت في مطار طهران حيث كان من المقرر أن تستقل طائرة إلى المملكة المتحدة، في أبريل 2016.
بث التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يصور عملية اعتقال نازانين زاغاري راتكليف، وهي سيدة بريطانية من أصول إيرانية.
عملية الاعتقال تمت في مطار طهران حيث كان من المقرر أن تستقل طائرة إلى المملكة المتحدة، في أبريل 2016.
اللقطات عُرضت ضمن فيلم وثائقي بعنوان "خارج الرؤية.. تسلل"، يدور حول خطط لإسقاط الحكومة الإيرانية تحت غطاء دورات تدريبية في الإعلام.
وتقضي زاغاري راتكليف والتي تعمل في وكالة رويترز حكما بالسجن لمدة خمس سنوات.
يذكر أن زاغاري كانت مع ابنتها أثناء الاعتقال، لكن تم إطلاق سراح ابنتها فيما بعد.
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