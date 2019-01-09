الفرنسي بافارد يلتحق بصفوف بايرن ميونيخ في الموسم المقبل

وينضم الظهير الأيمن بافارد (22 عاما) إلى بايرن ميونخ قادما من شتوتغارت، الذي يلعب ضمن صفوفه منذ عام 2016.

وكان بافارد قد تألق ضمن صفوف المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا وسجل أجمل هدف في الكأس ضد الأرجنتين في الدور ثمن النهائي.

و أكد حسن صالح حمديتش المدير الرياضي للفريق أن الدولي الفرنسي المتوج بلقب مونديال روسيا رفقة منتخب الديوك سيلتحق بالنادي البافاري في الأول من يوليو/تموز 2019 .

وينوي البايرن الاستثمار بشكل كبير في صفقات العديد من اللاعبين بهدف إعادة هيكلة وتجديد الفريق استعدادا للموسم المقبل.