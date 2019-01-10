مصادر: 700 مليون دولار تدفع فيات كرايسلر لدعاوى انبعاثات الديزل الأمريكية

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن فيات كرايسلر ستدفع أكثر من 700 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية من وزارة العدل الأمريكية ومالكي السيارات التي تعمل بالديزل بسبب مزاعم استخدامها برامج غير مشروعة سمحت ل 104 آلاف مركبة بإطلاق انبعاثات ضارة تفوق المعدل المسموح به. وأضافت المصادر أن فيات كرايسلر ستدفع غرامات مدنية تبلغ 311 مليون دولار للجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وفي ولاية كاليفورنيا إضافة إلى 75 مليون دولار لولايات تحقق في تخطي الانبعاثات الضارة للمعدل المسموح ومبالغ إضافية للتعويض عن الانبعاثات الزائدة في سيارات من طراز أقدم و280 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية من ملاك السيارات.

ونفت فيات كرايسلر ارتكاب أي مخالفات وقالت من قبل إنها لم تحاول مطلقا تصميم برامج للالتفاف حول قواعد الحد من الانبعاثات. وفي أكتوبر تشرين الأول خصصت الشركة 713 مليون يورو (815 مليون دولار) لتغطية النفقات المحتملة المرتبطة بالقضية.