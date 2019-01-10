متهم بالتجسس.. أمريكيٌ محتجزٌ في روسيا يقدم التماساً للإفراج عنه بكفالة

نقلت وكالات أنباء روسية عن محكمة في موسكو قولها يوم الخميس إن محاميا يمثل جنديا سابقا بمشاة البحرية الأمريكية، تحتجزه موسكو بتهمة التجسس، قدم التماسا للمحكمة للإفراج عن موكله بكفالة.

واعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي بول ويلان، الذي يحمل أيضا جواز سفر بريطانيا، يوم 28 كانون الأول/ديسمبر. وقالت أسرته إنه بريء وإنه كان في موسكو لحضور حفل زفاف.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن المحكمة تسلمت الطلب لكنها لم تحدد بعد موعدا لعقد جلسة للبت فيه.

وكان الكرملين رفض تصريحات بريطانية أشارت إلى أن روسيا قد تستخدم بول ويلان كورقة ضغط في لعبة دبلوماسية، وقال الكرملين إن موسكو تحتفظ بحقها في القيام بأنشطة لمكافحة التجسس.