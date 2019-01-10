روسيا تستدعي سفير اليابان في موسكو بسبب جزر متنازع عليها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا استدعت السفير الياباني لدى موسكو للاحتجاج على تصريحات أدلت بها القيادة اليابانية بخصوص مساعي حل نزاع مستمر منذ عقود بين البلدين على سلسلة جزر، وضرورة التوصل إلى تفاهم مع الروس المقيمين على الجزر بشأن انتقالها إلى السيطرة اليابانية.

كما احتجت الوزارة في بيان أصدرته في وقت متأخر من يوم الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني أيضا على تعليقات قالت إن طوكيو أدلت بها بشأن رفض موسكو دفع تعويض لليابان عن "احتلال" الجزر.

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ويسعى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإبرام معاهدة مع روسيا بشأن الجزر ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الجاري، لكن موسكو لا تبدي أي استعداد للتخلي عن سيطرتها على الجزر.