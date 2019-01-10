سارع للشراء... مبنى كرايسلر وسط نيويورك معروضٌ للبيع

أكدّ مصدّر مطّلع، أن مبنى كرايسلر، أحد أشهر المباني في مدينة نيويورك، تمّ طرحه للبيع من قِبَل مالكيه وهما: مجلس أبو ظبي للاستثمار وشركة تشيمانن سباير الاميركية.

ويملك الشريك الإماراتي في المبنى حصة تبلغ 90 بالمائة وقام بشرائها بقيمة 800 مليون دولار في العام 2008، فيما احتفظت تشيمانن سباير التي كانت اشترت المبنى بشكل كامل مقابل مبلغ يقدر بـ250 مليون دولار في العام 1997، احتفظت بنسبة 10 بالمائة.

وقال مصدر مقرب من البيع لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إن المالكين لم يحددوا سعر بيع، مؤكدين على تقرير نشر لأول مرة في صحيفة| وول ستريت جورنال" الأمريكية.