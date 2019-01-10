سارع للشراء... مبنى كرايسلر وسط نيويورك معروضٌ للبيع

أكدّ مصدّر مطّلع، أن مبنى كرايسلر، أحد أشهر المباني في مدينة نيويورك، تمّ طرحه للبيع من قِبَل مالكيه وهما: مجلس أبو ظبي للاستثمار وشركة تشيمانن سباير الاميركية.
ويملك الشريك الإماراتي في المبنى حصة تبلغ 90 بالمائة وقام بشرائها بقيمة 800 مليون دولار في العام 2008، فيما احتفظت تشيمانن سباير التي كانت اشترت المبنى بشكل كامل مقابل مبلغ يقدر بـ250 مليون دولار في العام 1997، احتفظت بنسبة 10 بالمائة.
وقال مصدر مقرب من البيع لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إن المالكين لم يحددوا سعر بيع، مؤكدين على تقرير نشر لأول مرة في صحيفة| وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت أن ملاك برج كرايسلر قد كلفوا فريقا من مجموعة CBRE للاستشارات لدراسة بيع البرج الذي يحتوي على مكاتب لشركات عالمية، ويشار إلى أن قيمة الأرض وحدها قدّرت بمبلغ 679 مليون دولار في أواخر عام 2017.
وتأتي عملية البيع في وقت عصيب يمّر به سوق العقارات في نيويورك ، وخاصة في منطقة مانهاتن.
ويعدّ مبنى كرايسلر، وسط منهاتين، ّ تحفة فنية، وقد افتتح في العام 1930، ويبلغ ارتفاعه 319 متراً، وكان حينها أطول مبنى في العالم، ولكن لمدة 11 شهرًا فقط، بعدها تم إقصاؤه من قبل مبنى" إمباير ستيت"، أيضًا في منطقة مانهاتن.
وكان المبنى عبارة عن مشروع شخصي لوالتر كرايسلر، مؤسس شركة تصنيع السيارات التي تحمل اسمه، لكن المبنى ظل منفصلاً عن قطاع تصنيع السيارات.
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