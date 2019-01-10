شاهد: إنقاذ ماعز محاصرة وسط الثلوج في النمسا

ووفقاً لمتحدث باسم OeBB، كان مسار القطار من مدينة أدمونت إلى مدينة هيفلاو عندما رصد السائق انغماراً ثلجيا على القضبان عند مدخل الحديقة الوطنية.

وحين توقف القطار رأى السائق الحيوان المحصار وقال المتحدث إنه محظوظ إذ تم اكتشافه بعد فترة وجيزة من سقوطه وسط الثلوج لأنه ما كان ليتمكن أبدا من تخليص نفسه.

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