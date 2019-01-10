شاهد: مسابقة أكثر الرجال حظا في اليابان

وفى تمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلى (21:00 بتوقيت غرينتش يوم الاربعاء)، دقت ساعة المسابقة التي انتزع لقبها الشاب الياباني يوكي ياماموتو البالغ من العمر 22 عاما، وهو رجل اطفاء في هيروشيما. وقال يوكو لوسائل الإعلام إنه سعيد جدا بتتويجه كأكثر الرجال حظا للعام 2019.

نبذة عن المسابقة

نيشينوميا يعتبر بمثابة إلاه لرجال الأعمال والتجار. وفقا لمسؤولي الضريح، سبق وأن خاض السكان المحليون السباق وأصبحوا أول من قدم الصلوات في هذا اليوم منذ القرن الرابع عشر، فحسب المعتقدات المحلية سيكون الحظ حليفهم خلال الفترة المتبقية من العام. قبل أن يتحول الحدث في نهاية المطاف إلى حدث سنوي في البلاد.