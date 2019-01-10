شاهد: مسابقة أكثر الرجال حظا في اليابان

تنافس الخميس 10 يناير كانون الثاني نحو 5000 شخص على لقب أسعد رجل في العالم المقامة بالقرب من ضريح ياباني. منافسة الجري للوصول إلى ضريح نيشينوميا الواقع في غرب اليابان، و كان على المشاركين في السباق الركض لمسافة 230 مترا حتى القاعة الرئيسية للضريح.
وفى تمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلى (21:00 بتوقيت غرينتش يوم الاربعاء)، دقت ساعة المسابقة التي انتزع لقبها الشاب الياباني يوكي ياماموتو البالغ من العمر 22 عاما، وهو رجل اطفاء في هيروشيما. وقال يوكو لوسائل الإعلام إنه سعيد جدا بتتويجه كأكثر الرجال حظا للعام 2019.