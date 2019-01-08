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الجزائر

ملكة جمال الجزائر 2019 تواجه تنمرا وعنصرية بسبب لون بشرتها

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بقلم:  Euronews 
ملكة جمال الجزائر 2019 تواجه تنمرا وعنصرية بسبب لون بشرتها
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Khadija Ben Hamou is Miss Algeria 2019. Miss Algeria / Twitter
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بعد الإعلان عن تتويجها ملكة جمال الجزائر 2019، تعرضت المتسابقة خديجة بن حمو التي تبلغ من العمر 26 عاما لوابل من الانتقادات السلبية والعنصرية شديدة اللهجة من قبل مشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي.

الانتقادات طالت لون بشرتها السمراء ومظهرها وتراوحت بين اتهام للجنة التحكيم باختيار بن حمو من بين 16 متسابقة أخرى إرضاء لجنوب الجزائر الذي يعاني اضطرابات بسبب التهميش الاقتصادي، وتنمّر على الفتاة بشكل مباشر وصريح ووصفها بألقاب جارحة.

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