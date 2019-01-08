ملكة جمال الجزائر 2019 تواجه تنمرا وعنصرية بسبب لون بشرتها

بعد الإعلان عن تتويجها ملكة جمال الجزائر 2019، تعرضت المتسابقة خديجة بن حمو التي تبلغ من العمر 26 عاما لوابل من الانتقادات السلبية والعنصرية شديدة اللهجة من قبل مشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي.