وفاة حارس معتقل نازي سابق أبعدته الولايات المتحدة

أعلنت وسائل إعلام ألمانية وفاة جاكيف باليج، وهو حارس معتقل نازي سابق، ظل يعيش عقودا حياة هادئة في نيويورك، إلى أن اكتشف ماضيه.

وذكرت صحيفتا فرانكفورتر ألجميني تسيتونغ، وواستفاليشي ناشريشتن أن مسؤولين ألمانا أكدوا وفاة باليج في غرفة عناية في مدينة آلين، عن عمر ناهز 95 سنة. وكان باليج قامت بترحيله الولايات المتحدة إلى ألمانيا خلال شهر آب/أغسطس من العام الماضي.

وقال السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل، الذي ضغط على ألمانيا حتى تتسلم باليج، إنه أبلغ بحالة الوفاة. وكان باليج الذي ولد في أوكرانيا دخل إلى الولايات المتحدة سنة 1949، تحت غطاء قانون الأشخاص المشردين، والمتعلق بمساعدة اللاجئين بعد الحرب في أوروبا.