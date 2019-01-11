خرافات تقتل.. وفاة سيدة مع طفليها بعد عزلهم في كوخ لأن الأم كانت في فترة الحيض

توفيت سيدة وطفلاها في نيبال يوم 8 يناير، بعد أن أرسلوا إلى كوخ معزول، لأن الأم كانت تمر بفترة الحيض.

وتوفيت أما بوهورا البالغة من العمر 35 عاما، وطفلاها سوريش 12 عاما، وراميت 9 سنوات، نتيجة استنشاقهم أكسيد الكربون في الكوخ الصغير.

ويرجح أن تكون قد أشعلت نارا صغيرة للتدفئة، إلا أن هذا الكوخ لا يحتوي على نوافذ للتهوية، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم.

العادات والتقاليد كانت سببا في موتهم، فبوهورا كانت في فترة الحيض، وهو ما يتطلب عزلها عن أفراد أسرتها الآخرين، وفقا للخرافات المنتشرة في هذا البلد.

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صحيفة كاتماندو بوست ذكرت أن الأم المسكينة كانت تعيش مع أقاربها، بعد سفر زوجها قبل أشهر للبحث عن عمل.

وقد حظرت محكمة نيبال العليا عام 2005 فصل النساء الحائضات، وهو تقليد يهدف إلى درء سوء الحظ، كما تم تجريم القيام بهذه العادة عام 2017.

وعلى الرغم من القوانين الجديدة، ففي كل عام في نيبال هناك حالات وفاة للنساء بسبب هذه الممارسات، وبحسب دراسة فإن حوالي 77% من الفتيات المراهقات في أقصى غرب نيبال لا يزلن يعتقدن بهذه الخرافات.

ويتم بناء كوخ صغير بدون نوافذ، وغالبا ما تبني هذه الأكواخ النساء بأنفسهن، كما كان هناك حالات وفاة للنساء بسبب البرد أو لدغات الثعابين، أو حتى الاختناق بنيران أشعلوها للتدفئة.