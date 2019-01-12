شاهد.. حفاظات ذكية تخبر الوالديْن متى يجب تغيير حفاظ الصغير

لا شك أن أغلبنا قد مر بتجربة تغيير الحفاظات للصغار وخصوصا حينما نتخطى الوقت اللازم للتغيير. لكن ماذا لو تخلينا عن الطرق المعتادة في شم الحفاظات والنظر إليها ولمسها ونستعيض عنها بطريقة حديثة. ماذا لو أصبح بإمكاننا شراء جهاز يخبرنا متى يحين وقت تغيير حفاظ صغيرنا؟

شركة مونيت الكورية الجنوبية تأمل في جلب الزبائن نحو منتجها الذي يحمل جهاز مراقبة إلكتروني متصل بالحفاظ وبهاتف ذكي يعمل بنظام بلوتوث منخفض الطاقة.

وبمجرد ما يكتشف الجهاز الصغير أن الحفاظ به بول أو براز، فإنه يخبر الوالدين بأن الوقت قد حان لتغيير الحفاظ. كما أنه بإمكانه قياس درجة انتفاخ البطن.

وللترويج للمنتج يقول مؤسس شركة مونيت: إن الحفاظ أثبت فعاليته في عدم خروج البول والبراز وكذلم في الوقاية من التهابات المسالك البولية وأحيانا تسمم الدم. وإضافة إلى هذه الخاصية، فإن الجهاز متصل بجهاز قياس التلوث في الهواء يخبر الوالدين عن نسبة التلوث لدى وجودهما مع طفلهما.

وقد بدأت بعض المحلات في كوريا الجنوبية بيع الجهاز بسعر قدره 250 دولارا، فهل يجتاز الحدود ويتم تسويقه في باقي أنحاء العالم