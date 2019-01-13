في سيرته الذاتية: تعرف على عرض حاكم دبي لصدام حسين قبيل الغزو الأمريكي

في سيرته الذاتية التي تنشر غداً الاثنين، يكشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن أحداث تاريخية كان من الممكن أن تغير مسار تاريخ المنطقة العربية بأكملها.

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط مقتطفات من كتاب الشيخ محمد الجديد "قصتي... 50 قصة في خمسين عاماً" والتي جاء أهمها عرض خاص تقدم به إلى الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل دخول القوات الأمريكية للعراق عام 2003.

وطبقاً للصحيفة عرض حاكم دبي على صدام التنحي عن الحكم والانتقال إلى "دبي مدينتك الثانية" لحقن الدماء والحيلولة دون الغزو الأمريكي للعراق إلا ان الأخير رفض.

ويصف الشيخ محمد في كتابه، الغزو العراقي للكويت عام 1990 "بنقطة تحول غيرت المنطقة بأسرها".

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بشار و"العالم الآخر"

كذلك أشارت الشرق الأوسط إلى ذكر الشيخ محمد لعلاقته بالرئيس السوري بشار الأسد قبل وبعد توليه السلطة، والتي يصف فيها بشار بالرجل الذي أصبح يعيش "في عالم آخر وهو يشاهد بلده يغرق في مسلسل الدماء والدمار" منذ بدء الحرب الأهلية السورية عام 2011.

"أنت الرئيس"

ونشر الشيخ محمد على حسابه الخاص بموقع تويتر مقتطفات أخرى من سيرته الذاتية، أهمها مجلس خاص طُلب فيه من والده الشيخ راشد آل مكتوم أن يكون الرئيس الأول لدولة الإمارات الوليدة آنذاك.

ويروي الشيخ محمد: "في الخيمة الشمالية حدث شيء لا يحدث في بلاد العرب ولن يحدث لعقود طويلة، طلب زايد (مؤسس وأول رئيس لدولة الإمارات) أن يكون راشد رئيساً للاتحاد الجديد، وراشد يبتسم ويحرك سبحته ويقول أنت الرئيس!".