شاهد: ملعب للغولف في دبي يتيح لك التفكير بالسياسية والبيئة والمجتمع

على خلاف ملاعب الغولف المتعارف عليها، والتي تحاط بأسوار عالية أو أسلاك شائكة، فضل 9 فنانين تصميم ملعب من خلال أعمال فنية تتيح المجال لمرتاديه بأن يسرحوا بأفكارهم خارج حدود العالم.

هذا الملعب الموجود في إمارة دبي صممه 9 فنانين، في محاولة لجعل الناس يفكرون في قضايا اجتماعية.

ديفيد دارتس، عميد كلية الفنون في جامعة نيويورك في أبو ظبي قال:"هو عبارة عن حديقة منحوتة بعناية، فيها تسع حفر، كل عمل فني فيه صمم ليناقش قضية اجتماعية أو بيئية معاصرة، باختصار هذا الملعب صمم ليفكر زواره بالسياسة اثناء استمتاعهم باللعب".

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اختلاف الطبقات الاجتماعية وتفاوت الثروات والاحتباس الحراري، بالإضافة إلى التمييز العنصري والجنسي وقضايا أخرى طرحها الفنانون في المراحل المتسلسلة لكل مباراة غولف، وقال دارتس:"الهدف هنا أن تمارس رياضة الغولف، وأن تفكر بطريقة ساخرة بقضايانا المعاصرة".

ماركوس بوث وهو محامي، حضر مع ابنته الصغيرة على المعرض، ألمح إلى أن الأفكار المطروحة من خلال الأعمال الفنية الموجودة في ملعب الغولف هذا جعلته يغرق بالتفكير بهذه القضايا.