تأهل الإمارات والبحرين إلى دور ال 16 من منافسات كأس آسيا

وسدد راشد بقدمه اليسرى في الشباك من علامة الجزاء بعد مخالفة لصالح حمد الشمسان داخل المنطقة، ليرفع المنتخب البحريني رصيده إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

أحرز جمال راشد هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود البحرين للتأهل إلى دور الستة عشر في كأس آسيا لكرة القدم بعد فوز مثير 1-صفر على الهند في الشارقة يوم الاثنين.

لكن النقاط الأربع ضمنت لفريق المدرب ميروسلاف سوكوب التأهل لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث، بينما خرجت الهند بعد احتلالها المركز الرابع بثلاث نقاط.

وتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط بعد تعادله 1-1 مع تايلاند التي احتلت المركز الثاني بأربع نقاط بفضل تفوقها على البحرين في المواجهات المباشرة، وتأهلت أيضا إلى دور الستة عشر.

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واكتفت الإمارات، المتأهلة بالفعل إلى دور الستة عشر، بالتعادل 1-1 مع تايلاند في كأس آسيا لكرة القدم لتحتفظ بصدارة المجموعة الأولى يوم الاثنين.

وتقدم علي مبخوت بهدف للإمارات بعد مرور سبع دقائق بينما أدرك تيتيان بوانجان التعادل لتايلاند في الدقيقة 41.

وكانت الإمارات ضمنت التأهل إلى دور الستة عشر قبل خوض اللقاء لكن هذه النتيجة جعلتها تحتفظ بالقمة برصيد خمس نقاط كما صعدت تايلاند والبحرين إلى دور الستة عشر.

وحضر حوالي 18 ألف مشجع في استاد هزاع بن زايد بينما أمسكت الجماهير لافتة ضخمة كُتب عليها "معا حتى النهاية" كما ظهرت لافتة أخرى "قاتلوا من أجل الذهب".