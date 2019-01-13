كأس آسيا: اليابان وأوزبكستان وقطر يقتطعون تأشيرة المشاركة في الدور الثاني

تأهل كل من اليابان وقطر وأوبكستان إلى دور الستة عشر لكأس آسيا لكرة القدم الأحد المقامة في قطر.وتمكن منتخب اليابان من الفوز بهدف لصفر على عُمان عقب ركلة جزاء بملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. كما لحقت أوزبكستان باليابان إلى الدور الثثاني بعدما سحقت تركمانستان بأربعة أهدف نضيفة صفر في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في دبي. أما المنتخب القطري فقد تمكن من تحقيق الفوز العريض بفضل المهاجم المعز علي الذي سجل أربعة أهداف ليقود قطر للفوز بستة اهداف لصفر على كوريا الشمالية.

وتتصدر أوزبكستان ترتيب المجموعة السادسة بست نقاط من مباراتين متفوقة بفارق الأهداف عن اليابان في حين ظلت تركمانستان وعُمان بدون نقاط. وتلتقي عُمان مع تركمانستان في الجولة الأخيرة لدور المجموعات يوم الخميس القادم في أبوظبي، حيث ستكون بحاجة للفوز من أجل الحفاظ على آمالها الضعيفة في التأهل، بينما تلعب اليابان في التوقيت نفسه ضد أوزبكستان في صراع على صدارة المجموعة.

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أما قطر التي تلعب في المجموعة الخامسة فقد انتزعت الصدارة برصيد ست نقاط من مباراتين وبفارق الأهداف عن السعودية التي ضمنت التأهل بعد الفوز بهدفين لصفر على لبنان السبت.

وستحسم المواجهة المرتقبة بين قطر والسعودية يوم الخميس المقبل على صدارة المجموعة بينما سيحاول لبنان التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست عندما يواجه كوريا الشمالية.