قضت محكمة صينية يوم الاثنين بإعدام كندي بتهمة تهريب مخدرات بعدما قال الادعاء إن حكما أوليا بسجنه 15 عاما، صدر في نوفمبر تشرين الثاني، كان متساهلا معه جدا.
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محكمة صينية تحكم بالإعدام على مواطن كندي بتهمة الاتجار في المخدرات
وقالت المحكمة الشعبية المتوسطة في داليان بإقليم لياونينغ بشمال شرق الصين في بيان قصير على موقعها الإلكتروني إنها أعادت محاكمة لويد شلينبيرج وأصدرت حكم الإعدام.
وستمثل القضية على الأرجح اختبارا جديدا للعلاقات بين بكين وأوتاوا والتي تشهد توترا منذ اعتقال كندا مسؤولة تنفيذية صينية بناء على طلب الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول، والذي أعقبه اعتقال الصين لكنديين اثنين للاشتباه في تهديدهما أمنها الوطني.
وقالت المحكمة إن من حق شلينبيرج الاستئناف.