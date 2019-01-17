تعويض بقيمة 21.5 مليون دولار أمريكي لسيدة عملت بغسيل الأطباق يوم العطلة

حكمت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا بدفع مبلغ 21.5 مليون دولار أمريكي لصالح سيدة تغسل الصحون في فندق في ميامي بعد أن تبين أن مدير الفندق قام بتغيير مواعيد عملها بشكل ممنهج لتعمل أيام الأحد منتهكا بذلك حقوقها الدينية، ثم قام بطردها من العمل في النهاية.

ماري جان بيير (60 عاما) هي أم لستة أولاد وعضو في جماعة تبشيرية كنسية لحماية الفقراء، كانت تغسل الأطباق في فندق كونراد ميامي ولجأت في عام 2017 إلى المحكمة لمقاضاة شركة بارك هوتيل آند ريزورتس (معروفة سابقا باسم هيلتون).

ويحظر قانون الحقوق المدنية الذي وضع عام 1964 التمييز الوظيفي على أساس الدين أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل القومي. لكن الحد الأقصى للعقوبات المالية والتسوية في ولاية فلوريدا سوف يمنع السيدة من استلام المبلغ كاملا، بل فقط جزء صغير منه.