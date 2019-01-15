منحة لـ14500 فتى أوروبي للسفر مجاناً في جميع أنحاء القارة

يتيح الإتحاد الأوروبي الفرصة لأكثر من 14500 طفل وفتى أوروبي (دون سن الـ18 عاماً) هذا العام للإطلاع عن كثب على جميع أنحاء القارة العجوز، وذلك من خلال منحهم تذاكر سفر مجانيا خلال فصل الصيف.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الإثنين أن الفائزين تم اختيارهم من بين نحو 80 ألف متقدم. سيحصلون على تصريح "اكتشف أوروبا" الذي يمكّنهم من السفر الحر والمجاني في القارة لمدة تصل إلى 30 يومًا، بين 15 نيسان/أبريل و31 تشرين الأول/أكتوبر.

وقد تمّ اختيار المشاركين من كل دول الاتحاد وعددها 28 دولة، وقد اشتُرط على المشاركين أن يكونوا من مواطني الاتحاد الأوروبي وأن يُسمح لهم بالسفر بشكل فردي أو ضمن مجموعة يصل عددها أعضائها إلى خمسة أشخاص، وقالت اللجنة: إن من المتوقع ان يسافر معظم أولئك الفتية بالقطار، لكن يمكن أيضاً استخدام وسائل نقل بديلة في "حالات استثنائية".