السياحة الأخلاقية والبيئية في سوق السفر العالمية.. تعرفوا على هذه السياحة

السياحة المستدامة والأخلاقية والبيئية هي أهم المواضيع التي أثيرت في سوق التجارة العالمية التي احتضنتها العاصمة البريطانية لندن بين الرابع والسادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018. والتي نتجت عنها لقاءات بالملايين وعقود بقيمة ثلاثة مليارات يورو، وأفكار واقتراحات كثيرة.

غواتيمالا ومنطقة قوانغشي الصينية واليابان ومدينة ناشفيل الأميركية وغيرها من المناطق والبلدان كانت مشاركة في هذه السوق.

وزير السياحة الغواتيمالي، جورجي ماريو شاجون والمعني أيضاً بمعهد السياحة "إنغوات"، أكد لـ"يورونيوز" أن "السياح يقصدون دوماً الأماكن التي تنشط فيها الممارسات المستدامة والسياحة الأخلاقية". وأضاف " غواتيمالا انضمت الى منظمة دولية مناهضة للاتجار بالبشر وتحمي المجتمعات من السياحية الجنسية واستغلال القاصرين".

منطقة قوانغشي الصينية ذاتية الحكم، تعتبر أكثر المناطق اهتماماً بالبيئة الايكولوجية على الصعيد العالمي. فهي إحدى أغنى المناطق من الناحية البيئية مع جبالها الخضراء وشلالاتها الأخاذة، ومياه أنهرها العذبة. المحافظة على هذه البيئة وحمايتها هما هاجس مسؤولي السياحة فيها، كما أشار لي غوانغ جون، نائب المدير العام للجنة إنماء السياحة في قوانغشي.

وأضاف "اليوم نقوم بتطوير السياحة المستدامة، ونركز خاصة على الحماية الايكولوجية للبيئة الطبيعية. نولي اهتماماً كبيراً للترويج للمنتجات البيئية الطبيعية".