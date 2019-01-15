المنتخب السوري يودع كأس آسيا بخسارته أمام أستراليا 2-3

كافح المنتخب السوري أمام نظيره الأسترالي حامل اللقب قبل أن يخسر 3-2 بعد هدف في الوقت بدل الضائع ليودع بذلك كأس آسيا لكرة القدم‭ ‬يوم الثلاثاء.

وكان التعادل يسيطر على اللقاء قبل أن يسجل توم روجيتش هدف الفوز لأستراليا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لينهي على آمال سوريا في التأهل إلى الدور التالي.

وتقدم أويل مابيل بهدف لأستراليا في الدقيقة 41 لكن عمر خربين، الذي يحتفل بعيد ميلاده 25 يوم الثلاثاء، أدرك التعادل سريعا بعد دقيقتين.

وأعاد كريس إيكونوميديس التقدم لأستراليا في الدقيقة 54 وتعادل عمر السومة من ركلة جزاء للسوريين، المدعومين بآلاف من المشجعين المتحمسين في مدينة العين، في الدقيقة 80.

اقرأ أيضا: إقالة الألماني شتانجه من تدريب منتخب سوريا عقب الخسارة أمام الأردن

انقسام السوريين حول منتخبهم!

ويثير المنتخب الوطني السوري انقساما حادا بين السوريين، فمنهم من يعتبرونه ممثلا لسوريا ككل، وآخرون يرون أنه يمثل "النظام السوري" والرئيس بشار الأسد. وفيما أعرب بعض المغردين السوريين عن الحزن بسبب خروج منتخبهم من بطولة آسية، عبّر آخرون عن سعادتهم بهذه الخسارة، معتبرين أن المنتخب لا يمثلهم.

ما ترتيب المنتخبات في المجموعة؟

وأصبح رصيد أستراليا 6 نقاط وضمنت التأهل باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف الأردن صاحب الصدارة بينما تذيلت سوريا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويملك المنتخب الفلسطيني نقطتين بعد تعادله دون أهداف مع الأردن في المباراة الأخرى التي أقيمت في التوقيت ذاته في أبوظبي وربما يتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.