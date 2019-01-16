جماعة صومالية: هجوم كينيا كان ردا على اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل

قالت حركة الشباب الإسلامية الصومالية المتشددة اليوم الأربعاء إن الهجوم الدامي الذي شنته على مجمع يضم فندقا ومكاتب إدارية في العاصمة الكينية نيروبي كان بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
قالت حركة الشباب الإسلامية الصومالية المتشددة اليوم الأربعاء إن الهجوم الدامي الذي شنته على مجمع يضم فندقا ومكاتب إدارية في العاصمة الكينية نيروبي كان بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفي بيان من صفحتين ، قالت الحركة "نفذ المجاهدون هذه العملية... ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمقاء وإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل".