كينيا تعتقل 10 أشخاص من بينهم نيوزيلندي لصلتهم بالإرهاب

قال وزير الداخلية الكيني فريد ماتيانغي، أن رجلا يحمل جوازي سفر نيوزيلندي كان من بين 10 أشخاص اعتقلوا بسبب الاشتباه في صلتهم بالتطرف.

وأضاف ماتيانغي، الخميس، أن المشتبه بهم اعتقلوا في حملة خلال هذا الاسبوع على متشددين في مخيم داداب شرقي كينيا للاجئين، والذي يضم 200 ألف لاجئ صومالي في الاقل.

وتأتي حملة الاعتقالات في أعقاب إعلان حركة الشباب الصومالية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع فندقي في نيروبي في وقت سابق من هذا الشهر. وأفادت السلطات حينها ان 21 قتل في الاعتداء.

إلا أن حملة الاعتقالات هذه لا ترتبط بشكل مباشر بهجوم نيروبي.

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وشهدت كينيا عدة هجمات نفذتها حركة الشباب الموالية للقاعدة منذ عام 2011. وقد تعهدت الجماعة المتطرفة بالثأر من كينيا لإرسال قواتها إلى الصومال، حيث تشكل كينيا جزء من بعثة الاتحاد الأفريقي التي تدعم الحكومة الهشة في الصومال