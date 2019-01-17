بركان يثور في إحدى الجزر اليابانية ولا خطر على السكان

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركاناً ثار بجزيرة نائية في جنوب البلاد، لكن مستوى التحذير أقل من الدرجة التي تتطلب إخلاء المنطقة.

وأظهرت لقطات أذيعت على الهواء مباشرة يوم الخميس 17 كانون الثاني (يناير) تصاعد دخان أسود كثيف من البركان.

وكالة كيودو للأنباء قالت إن ثوران البركان سبب تدفقاً بركانياً فتاتياً، وهو تدفق لرماد وغازات شديدة الحرارة، لكنها لم تصل إلى المناطق السكنية.

وحسب هيئة الأرصاد فإن البركان وقع بجزيرة كوتشينورابوجيما على بعد ألف كيلومتر تقريباً جنوب غربي العاصمة، وقد ثار في الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش.

وكان الجبل نفسه شهد ثوران بركان عام 2015 نفث الرماد والدخان إلى ارتفاع بلغ آلاف الأمتار، وأدى إلى تدفق فتاتي عنيف وصل إلى البحر. وتم إجلاء جميع سكان الجزيرة في ذلك الحين قبل أن يعودواإلى منازلهم. ويعيش نحو 100 شخص بها حالياً.

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وتنقسم اليابان إلى ثمان مناطق هي: هوكايدو، توهوكو، كانتو، تشوبو، كانسائي، تشوغوكو، شيكوكو، كيوشو. وتضم 47 محافظة.

وتحدد اليابان 111 بركاناً نشطا. سبق أن ثار العديد منها خلال العشرة آلاف سنة الأخيرة. ومن بين هذا العدد، تراقب السلطات 47 منها باستمرار، وتصنف 39 منها بواسطة مستويات إنذار على مقياس من 1 إلى 5 درجات.