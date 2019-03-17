أرض البراكين.. شبه جزيرة في روسيا تضم أكبر عدد براكين نشطة في العالم

تسمى شبه جزيرة كامشاتكا في روسيا، وهي منطقة تمتد على مساحة 370 ألف كيلومتر، بأرض البراكين، حيث تضم أعلى تركيز للبراكين النشطة على الأرض، نحو 300 بركان وفقًا لناسا.

يُعد بركان Kluchevskaya Sopka البالغ طوله 4688 مترًا أعلى بركان نشط في نصف الكرة الشمالي، وفقًا لبرنامج سميثسونيان للمعهد العالمي للبراكين.

الدليل السياحي ناتاليا نيميتس تشرح مناطق الجذب في المنطقة: "كامشاتكا هي منطقة مكتظة بالبراكين. هنا ، يوجد حوالي 30 من البراكين النشطة، البركان الأكثر شهرة هو كلوشيفسكايا سوبكا، هو أعلى بركان في القارة الأوراسية. بالإضافة إلى ذلك، هناك بركان غريب ومثير للإعجاب هنا، حيث يوجد في بركان مالي سيمياشيك Maly Semyachik بحيرة حمضية بداخله لا تتجمد لها لون الفيروز الجميل، وهنا توجد براكين نشطة أخرى تثور كثيرًا. على سبيل المثال ، فإن البركان Shiveluch شيفيلوش الذي اندلع في بداية عام 2019 لينفث حمماً بركانية وليس فقط الدخان".

ولا يأتي السياح إلى كامشاتكا فقط للتمتع بالمناظر الطبيعية إنما أيضاً بسبب الينابيع الحرارية المعدنية التي يشكلها النشاط البركاني، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا بطائرات الهليكوبتر.

تعد منطقة كامشاتكا أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1996، وتصف اليونسكو المنطقة على موقعها على الإنترنت بأنها "واحدة من أكثر المناطق البركانية تميزاً في العالم".

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