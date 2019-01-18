بعد 4 أشهر من الفراغ السياسي في السويد.. لوفن رئيساً للوزراء لولاية ثانية

وافق البرلمان السويدي اليوم الجمعة على انتخاب زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي ستيفان لوفين رئيسا للوزراء للمرة الثانية منهيا بذلك أزمة استمرت أكثر من أربعة شهور بعد انتخابات غير حاسمة.

وأبرم لوفين اتفاقا تاريخيا مع حزب الوسط والحزب الليبرالي وحزب الخضر في الأسبوع الماضي ليجمع أحزابا من يمين الوسط ويسار الوسط من أجل منع الحزب الديمقراطي السويدي المناهض للهجرة من المشاركة في وضع السياسات.

ولقي لوفين خلال التصويت دعماً من قبل 115 من صانعي القوانين في السويد، بينما صوّت ضدّه 153 وامتنع 77 عن الإدلاء بأصواتهم، ووفق القانون، فإن المرشح لرئاسة الوزراء يفوز في حال أن أغلبية البرلمان لم تصوّت ضده أي 173 عضواً على الأقل.