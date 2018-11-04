ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في السويد

تشهد السويد ارتفاعا في معدلات البطالة حيث تشير الأرقام إلى أنّ نسبة العاطلين عن العمل لا تزال أعلى من تلك التي تمّ تسجيلها خلال الفترة التي سبقت الأزمة الاقتصادية قبل عدة سنوات حيث تجاوز معدل البطالة 6 في المائة، وهي نسبة تفوق بشكل كبير معدلات البطالة في الدول الاسكندنافية المجاورة.

وأشار الاقتصادي روبرت بيرغكفيست إلى أنّ السويد تبرز بشكل واضح فيما يتعلق بهذه المشكلة، مضيفا في تصريحات أوردتها وكالة "بلومبرغ": "إذا ما نظرت إلى معدلات البطالة، فسوف ترى أن المنحنى في السويد يتجه إلى أعلى، في حين أن البطالة في كثير من الدول الأخرى المماثلة تراجعت إلى مستويات لم نشهدها منذ أربعين أو خمسين عاما".