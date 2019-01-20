اعتقال 4 أشخاص على صلة بانفجار سيارة ملغومة في أيرلندا الشمالية

قالت الشرطة إنها احتجزت رجلين آخرين يوم الأحد على صلة بهجوم بسيارة ملغومة في مدينة لندنديري بأيرلندا الشمالية، مما يرفع عدد المحتجزين يوم الاحد على صلة بهذا التحقيق إلى أربعة.

وفي وقت سابق يوم الاحد، احتجزت الشرطة رجلين في العشرينات من العمر في إطار تحقيقها فيما إذا كانت جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد مسؤولة عن الهجوم الذي وقع يوم السبت.

والرجلان اللذان احتجزا في المدينة لاحقا يوم الاحد يبلغان من العمر 34 و42 عاما.

وقال مسؤولون في أيرلندا الشمالية إن الشرطة تناقش ما إذا كانت جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد مسؤولة عنه.

وقال مسؤول الشرطة مارك هاميلتون في مؤتمر صحفي إن الرجلين اللذين اعتقلا سابقاً وهما في العشرينات من العمر اعتقلا بعد ساعات من الانفجار الذي وقع مساء يوم السبت خارج مبنى محكمة المدينة.

وأضاف "لحسن الحظ لم يسفر (الهجوم) عن سقوط قتلى لكن من الواضح أنها كانت محاولة كبيرة جدا لإسقاط قتلى في هذه المدينة".

وأوضح هاميلتون أن التحقيق يركز بالأساس على جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد وهي واحدة ضمن عدد قليل من الجماعات المعارضة لاتفاق سلام تم إبرامه في عام 1998 وأنهى إلى حد كبير عنفا استمر في أيرلندا الشمالية 30 عاما.

وشنت هذه الجماعة هجمات متفرقة في السنوات الأخيرة.

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