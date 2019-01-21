رئيس الوزراء العراقي يزور البصرة ويعد بخدمات أفضل

قام رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بزيارة إلى البصرة التي تحاول التعافي من سلسلة من الاحتجاجات الضخمة التي تشهدها المحافظة الجنوبية منذ أشهر، حيث يخرج أهالي أغنى مدن العراق للتنديد بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المتردية.

وقام عبد المهدي بجسب المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء بزيارة مشاريع قيد الإنجاز تهدف لتوفير خدمات أفضل في المدينة بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي وحقل نفطي.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لعبد المهدي منذ توليه منصب رئاسة الوزراء قبل نحو ثلاثة أشهر، والذي يواجه تحديات جمة تتعلق بالخدمات في مجمل البلاد في وقت يتولى فيهه رئاسة حكومة لم تكتمل بعد مرور أشهر من إعلان تشكيلها.

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يتفقد محطة تصفية المياه في البصرة —————— تفقد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل... Publiée par ‎المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي‎ sur Dimanche 20 janvier 2019

ورغم أن البصرة تعد أغنى مدن العراق وتحوي نحو 70% من احتياطي البلاد من النفط إلا أنها تعاني من إهمال كبير، أسهمت فيه عوامل عدة مثل الفساد وتراجع أسعار النفط والحرب على الإرهاب.

وتسببت أزمة مياه ملوثة وصرف صحي وكذلك نقص بإمدادات الكهرباء باندلاع مظاهرات تخللتها أعمال عنف وسقوط قتلى وجرحى الصيف الماضي، كما أغلقت الولايات المتحدة قنصليتها ونقلت طاقمها الدبلوماسي من هناك.

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