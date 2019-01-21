شاهد: خسوف القمر من وراء قبة الصخرة في القدس

تمكن الناس من مراقبة ظاهرة قمرية نادرة تدعى " قمر الذئب الدموي العملاق " في سماء مدينة القدس خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين.

الظاهرة التي كانت مرئية في أمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا وافريقيا، تشكلت جزئيا في منطقة الشرق الأوسط.

ويحدث الخسوف عندما يكون القمر ضمن 90% من أقرب مسافة ممكنة إلى الأرض، مما يجعله يبدو أكبر حجماز

وعلى الرغم من أنه خسوف كلي، فلن يعتم القمر تماما بل سيتوهج بلون أحمر نحاسي أكسبه اسم القمر الدموي. ويطلق عليه قمر عملاق لأنه قمر كامل وشديد القرب من الأرض.

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وبما أنه يظهر في يناير كانون الثاني، حين تعوي الذئاب جوعا خارج القرى، فقد نال وصف القمر الذئب وفقا لدورية فارمرز ألماناك.

وعلى عكس كسوف الشمس الذي يتطلب حماية للعين كي تستمتع بأمان بالمشاهدة، فلا يتطلب الأمر اتخاذ تدابير إضافية لمتابعة خسوف القمر دون التعرض لمخاطر صحية.

وقال أندرو فيزيكاس، المتحدث باسم موقع "أسترونومرز ويذاوت بوردرز دوت أورغ" إن الصبغة الحمراء للقمر الدموي هي نتيجة سريان أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي الذي يخيم عليه الغبار والتلوث. وتتبعثر الأشعة الزرقاء ذات الطول الموجي الأقصر والأكثر قابلية للانكسار خارج ظل الأرض، بينما تتجه الأشعة الحمراء الأطول والأقل قابلية للانكسار صوب القمر.

وتمكن حوالي 2.8 مليار شخص متابعته في نصف الكرة الشمالي وأوروبا وغرب وأفريقيا.